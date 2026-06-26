Ein Besuch am Badesee wird zum Albtraum: 28-Jähriger kommt nicht zurück aus dem Wasser. Freunde alarmieren Polizei.

Rettungskräfte am Ufer der Deckmanschen Kuhlen in Kremperheide. Hier ist am Donnerstagabend ein Mann ertrunken. Florian Sprenger

In den Deckmanschen Kuhlen in Kremperheide hat sich am Donnerstagabend ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 28-Jähriger wurde von seinen Freunden als vermisst gemeldet, mehr als eine Stunde später entdeckte ein Taucher den Leichnam des jungen Mannes im See.

Nach Polizeiangaben war der Mann aus dem Kreis Steinburg mit mehreren Freunden an dem Deckmann, als er ihnen gegen 18 Uhr mitteilte, baden gehen zu wollen. Als er nach etwa einer Stunde immer noch nicht zu seinen Freunden zurückkehrte und diese eigentlich schon den beliebten Badestrand verlassen wollten, machten sie sich auf die Suche nach ihm.

Großalarm am Badesee: Auch Taucher aus Hamburg im Einsatz

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Gegen 19 Uhr wurde schließlich nach erfolgloser Suche der Notruf getätigt und Großalarm durch die Leitstelle in Elmshorn ausgelöst. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kremperheide rückten auch die Tauchergruppen aus Itzehoe und Hamburg aus, sowie die Wasserrettung der DLRG aus Elmshorn und Barmstedt. Außerdem landeten zwei Rettungshubschrauber im Bereich des Sees. Einer der Helikopter brachte hierbei die Tauchergruppe aus Hamburg.

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Als die Helfer das Wasser absuchten, stießen sie gegen 20.15 Uhr auf den Leichnam des vermissten Mannes. Der 28-Jährige konnte nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

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Die Freunde erlitten vor Ort einen Schock und mussten betreut werden. Etwa 60 Badegäste waren zuvor bei etwa 30 Grad im Wasser und mussten den Bereich wegen der Suchmaßnahmen verlassen.