Tödliche Explosion im Norden: Leiche auch nach Tagen noch nicht identifiziert

Nach der Explosion in Kropp sucht die Polizei fieberhaft nach Antworten. Wer ist das Opfer und was löste das Unglück aus?

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) laufen die Brandermittlungen auf Hochtouren. Am Mittwoch war das Landeskriminalamt mit einem Brandmittelspürhund vor Ort, um die Ursache der Explosion zu untersuchen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach der Explosion am Dienstagmorgen hatten Einsatzkräfte einen Toten in der Brandwohnung entdeckt. Dessen Identifizierung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte die Polizeisprecherin. Nach früheren Polizeiangaben handelt es sich dabei wahrscheinlich um den 77 Jahre alten Mieter der Wohnung.

Mittlerer sechsstelliger Schaden

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Den Brand löschte die Feuerwehr. „Der unmittelbare Bereich der Explosion, die betroffene Wohnung selbst und die Wohnungen darüber, ist nach jetzigem Stand einsturzgefährdet und unbewohnbar“, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittelnden gehen derzeit von einem Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich aus.

In dem Haus befinden sich nach Angaben der Feuerwehr Wohnungen für Senioren. Alle anderen Bewohner konnten nach der Explosion ihre Wohnungen verlassen beziehungsweise gerettet werden oder befinden sich im Urlaub. 29 Bewohner sind an der Adresse gemeldet.

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Die Feuerwehr hatte viele von ihnen unter anderem mit einer Drehleiter von Balkonen gerettet. Mehrere Menschen erlitten dabei Rauchvergiftungen. Bis zu 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch etwa 20 Rettungswagen waren dabei.

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Nach ersten Erkenntnissen war es wohl zu einem Unglück mit einem Gasgemisch gekommen. In der Wohnung wurde mindestens eine Gasflasche gefunden. Ob sie im Zusammenhang mit der Explosion steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (dpa)