Nord- und Ostsee stehen unter Druck: Von Sauerstoffmangel bis Sabotagegefahr zeigt der Vergleich, wo die Probleme besonders drängen.

Gefahr aus der Tiefe: Munitionsreste aus den Weltkriegen bedrohen die Gesundheit von Lebewesen in Nord- und Ostsee (Symbolbild) picture alliance/dpa/Forschungstauchzentrum CAU Kiel | Jana Ulrich

Nord- und Ostsee prägen Schleswig-Holstein. Ein Vergleich der beiden Küsten zeigt überraschende Unterschiede – und drängende Probleme. In einem Punkt hat die Nordsee klar die Nase vorn.

„Schleswig-Holstein, meerumschlungen“, so beginnt die inoffizielle Landeshymne. Nord- und Ostsee prägen das Land, sind sozusagen sein Lebenselixier. Was unterscheidet die beiden Küsten, und wie geht es den Meeren vor unserer Haustür? Ein Vergleich in acht Schlagworten.

Ostsee vs. Nordsee: Welche Küste ist bei Urlaubern beliebter?

Anzeige

Seeluft lässt sich auf beiden Seiten Schleswig-Holsteins schnuppern. Doch die Küsten unterscheiden sich wie Kaffee und Tee. Die Nordsee punktet mit Ebbe und Flut, Wattenmeer und frischer Brise, die Ostsee als seichtes Sommerferienmeer mit weißem Sand und sanften Wellen.

Badende in der Ostsee (Symbolbild). dpa

Die weitaus höheren Gästezahlen und Beliebtheitswerte bei Urlaubern verzeichnet die Ostküste. Vergangenes Jahr reisten nach Angaben des Landes knapp 5,2 Millionen Gäste an die Ostsee (19,5 Millionen Übernachtungen) und knapp 2,3 Millionen Gäste an die Nordsee (12,7 Millionen Übernachtungen).

Anzeige

Nordsee: Vorreiter beim Klimaschutz mit Windkraft

Die Nordsee mit ihren beständigen Winden ist der mit Abstand wichtigste Standort für die Offshore-Windkraft in Europa. Laut der „Netzwerkagentur Erneuerbare Energien“ sind vor der schleswig-holsteinischen Nordseeküste 478 Anlagen mit 2,1 Gigawatt-Leistung in Betrieb und lieferten vergangenes Jahr 5528 Gigawattstunden direkt nach Schleswig-Holstein, das ist ein Anteil von 18,5 Prozent an der Stromerzeugung des Landes.

Anzeige

Windräder von „Tennet" im Windpark Nordsee Ost. Zukünftig möchte der Netzanbieter neben Deutschland auch Dänemark und die Niederlande mit Windkraft aus der Nordsee versorgen. picture alliance/dpa

An der schleswig-holsteinischen Ostseeküste fällt die Rechnung kurz aus. Hier speisen keine Windparks in das Stromnetz des Landes ein. Die großen Parks stehen vor der Küste von Mecklenburg-Vorpommern, dort sind Anlagen mit insgesamt 1,8 Gigawatt installiert, deren Erträge ausschließlich dorthin fließen.

Munitionsaltlasten: vor allem die Ostsee ist gefährdet

In Nord- und Ostsee liegen nach Schätzungen des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel fast 1,6 Millionen Tonnen Munition. Zum größten Teil sind es Granaten und Bomben, die nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten im Rahmen der Entwaffnung versenkt wurden.

Während die Nordsee laut Bundesumweltministerium absolut gesehen eine viel größere Gesamtmenge an konventioneller Munition aufweist (1,3 Millionen Tonnen), ist die Ostsee mit 300.000 Tonnen Altlasten stärker gefährdet.

Dort liegen in den Versenkungsgebieten mehr chemische Kampfstoffe, zugleich fehlen starke Strömungen und Gezeiten, die in der Nordsee für eine schnellere Durchmischung des Wassers mit den Schadstoffen sorgen, die mit fortschreitender Korrosion austreten.

Wegen des geringeren Wasseraustauschs innerhalb der Ostsee steigt die Konzentration von Giftstoffen immer mehr an, und sie gelangen durch wasserfilternde Organismen wie zum Beispiel Muscheln und Plattfische, bei denen zuletzt 25 Prozent mehr Lebertumoren nachgewiesen wurden, langfristig in die menschliche Nahrung.

Deutschland baut nun die erste Entsorgungsplattform der Welt, die Munition direkt auf See bergen, zerlegen und umweltgerecht verbrennen soll. Ende 2028 soll sie in Betrieb gehen.

Kampf ums Überleben: Kieler Forscher wollen Fischfang pausieren

Ohne Frage sind die Zeiten hart für die Fischer – an Nord- und Ostsee kämpfen Betriebe ums Überleben. An der Nordsee, geprägt von Krabben- und Muschelfischerei und dem Fang von Plattfischen wie Scholle und Seezunge, haben zuletzt 25 Fischer (23 Krabbenfischer und zwei Plattfischfänger) die Abwrackprämie des Bundes für ihre Kutter beantragt. Zehn Anträge wurden bewilligt, berücksichtigt wurde unter anderem das Alter von Kutter und Kapitän.

Das Ziel des Bundes: Die Flotte an Krabbenkuttern soll um rund 30 Prozent reduziert und an die unter anderem durch Windparks schrumpfende Fangfläche angepasst werden. Gleichzeitig sollen Schäden am Meeresboden durch die Grundnetzfischerei verringert und die geschwächten Krabbenbestände geschont werden.

Krabbenkutter liegen im Fischereihafen von Greetsiel (Niedersachsen): Niedersachsens Küstenfischer blicken auf ein weiteres schweres Wirtschaftsjahr zurück. (Archivbild) picture alliance/dpa/Matthias Balk

An der Ostsee mit rund 70 Kuttern im Haupterwerb sind die Bedingungen nicht minder schwierig. Hering und Dorsch dürfen weiterhin nicht gezielt gefangen werden, hohe Kraftstoffpreise drücken die Margen. Über das vergangene Jahr retteten sich etliche Betriebe mit Ausgleichszahlungen für zusätzliche Schontage für Dorsch und Hering, die als Beifang weiter in den Netzen landen. Oder mit Umweltdienstleistungen wie der Bergung von Geisternetzen.

Dann gibt es noch drei neue Schutzzonen in wichtigen Fanggebieten der Ostsee. Der Fischereiverband fordert eine Abwrackprämie wie für die Krabbenfischer. Kieler Forscher schlagen eine Fischerei-Atempause von zwei bis vier Jahren vor, überbrückt durch Ausgleichszahlungen für die Ertragsausfälle. Danach bestehe wieder die Chance auf volle Netze.

Todeszonen: Der Ostsee fehlt Sauerstoff

Der Ostsee geht es nicht gut. Am Meeresgrund breiten sich sauerstoffarme Todeszonen aus. In Niendorf, wo auch Buckelwal Timmy gestrandet war, wurden am Meeresboden sogar in Strandnähe weniger als zwei Milligramm Sauerstoff pro Liter Wasser gemessen ­– zu wenig für bodenbelebende Pflanzen und Tiere. Als gute Sauerstoffsättigung gelten sieben bis zehn Milligramm.

Das Problem der Ostsee: Die schmale Meerenge zur Nordsee hemmt den Zufluss von frischem, sauerstoffreichem Wasser, und der Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft führt jeden Sommer zu Algenblüten. Bakterien zersetzen dann die abgestorbenen Algen, brauchen den Sauerstoff auf. Der Klimawandel begünstigt das Algenwachstum, sorgt gleichzeitig für eine stabilere Schichtung der Wassermassen – das warme Wasser bleibt oben, eine Durchmischung wird seltener.

An der Nordsee sorgen Ebbe und Flut zweimal täglich für eine starke Bewegung des Wassers und damit für Durchlüftung. Zwar leidet das Wattenmeer ebenfalls unter Nährstoffeinträgen, wegen des Gezeitenstroms sind großflächige permanente Todeszonen aber die Ausnahme.

„Ernüchternde Bilanz“: Nord-und Ostsee leiden

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) spricht von einer „ernüchternden Bilanz zum Zustand von Nord- und Ostsee“. Das gelte sowohl für die Gewässerqualität als auch für die Lebensräume und Arten.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). (Archivbild) picture alliance/dpa/Frank Molter

Bei gleichzeitig fehlenden Rückzugsräumen litten sie unter hohem Nutzungsdruck. Fischfang, Ausbau von Windkraft, Rohstoffabbau, Schadstoffe, Müll und Unterwasserlärm werden genannt. Hinzu kommt der Klimawandel.

Auch die meisten im und am Meer lebenden Arten wie See- und Küstenvögel, marine Säugetiere und Fische befänden sich in keinem guten Zustand, so das Fazit des Ministeriums.

Hybride Bedrohung: Ostsee als geopolitischer Kampfplatz

Die Ostsee ist zu einem geopolitischen Kampfplatz geworden, auf dem ein hybrider Krieg tobt. Über Grund geschleppte Anker rissen in den vergangenen Jahren Daten- und Stromkabel durch, auch die Gaspipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland wurde mutmaßlich durch einen Anker beschädigt.

Immer wieder steigen Abfangjäger auf, weil russische Militärflugzeuge ohne Transpondersignal dicht an den Nato-Luftraum fliegen.

In den vergangenen Tagen war der Industriepark Brunsbüttel bereits häufiger in den Schlagzeilen. Mehrere Drohnen flogen über das Gelände. Man vermutete Aktivitäten von ausländischen Agenten zur Spionage. (Archivfoto) dpa

Mutmaßlich von Schiffen der Schattenflotte auf der Ostsee starteten Drohnen, die im September 2025 die Werft von Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel, das Landeshaus und das Universitätsklinikum sowie den Nord-Ostsee-Kanal ausspionierten.

Die Drohnen, die im Jahr zuvor über dem Industriepark Brunsbüttel gesichtet wurden, den Chemiepark, das LNG-Terminal und die Schleuse des Kanals mit hoher Geschwindigkeit überflogen, hoben möglicherweise von Schiffen in der Nordsee ab.

Sabotagegefahr sehen Experten für die Nordsee vor allem bei den Windparks und den Stromkabeln, die von dort an Land führen. Außerdem bei den Gaspipelines, die von Norwegen nach Deutschland laufen.

Rekord-Aufträge in Kiel: Maritime Wirtschaft feiert Umsatzboom

Die maritime Wirtschaft (ohne Tourismus) kommt laut Industrie- und Handelskammer auf einen jährlichen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro pro Jahr, getragen von über 1800 Unternehmen und etwa 42.000 Beschäftigten.

An der Nordseeküste lebt die Wertschöpfung von der Offshore-Windenergie und den Dienstleistungen rund um Wartung und Logistik, der wirtschaftliche Hotspot ist der Chemie- und Energiehafen Brunsbüttel, wo Rohöl, LNG und Gas umgeschlagen werden.

Ostseeküste, wo mit U-Booten, Fregatten und Luxusyachten Milliardenumsätze gemacht werden. Die Häfen Kiel und Lübeck erwirtschaften kontinuierliche Umsätze durch den ganzjährigen Güterumschlag und Frachtverkehr in den skandinavischen und baltischen Raum.

Mögliche Bremsklötze für mehr Wachstum sind der Fachkräftemangel, die starke Konkurrenz aus Asien, steigende Betriebs- und Rohstoffkosten und natürlich die hybride Bedrohung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de