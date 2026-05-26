Sonne, weißer Sand und sanfte Ostseewellen: Mehr Idylle geht nicht in Schleswig-Holstein. Doch tatsächlich wird das Meer immer lebensfeindlicher, Todeszonen breiten sich in der Ostsee aus. Wo einst fruchtbarer Lebensraum für Meerespflanzen und Tiere war, ist nur noch Schlamm. Diese Entwicklung macht Forschern Sorgen. Auch giftige Stoffe im Wasser sorgen für eine zunehmende Belastung des Lebensraums in der Ostsee.