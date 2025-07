Lebensgefahr! Motorradfahrer (20) prallt gegen Baum – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist in Todesfelde (Kreis Segeberg) mit einer Leitplanke und einem Baum zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann am Montagabend in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Bislang sei unbekannt, ob er noch in Lebensgefahr schwebt.

Der 20-Jährige kam den Angaben zufolge aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und stieß daraufhin gegen eine Leitplanke und einen Baum. (dpa/mp)