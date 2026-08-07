Die Identität des toten Kleinkindes in Preetz steht nun endgültig fest. Zudem liegen Ergebnisse der Obduktion vor. Die Polizei räumt gleichzeitig Fehler ein.

Am Donnerstag fanden Ermittler die Leiche von Bella (3) in einem Pool. Angehörige mussten betreut werden. picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

Das am Donnerstagmorgen in Preetz gefundene tote Kleinkind ist die seit Mittwoch vermisste dreijährige Bella S. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gleichzeitig liegen nun erste Ergebnisse der Obduktion vor, die den Ermittlern weitere Erkenntnisse zum Todesfall geliefert haben.

Demnach wurde das Mädchen aus einem Pool auf dem Grundstück seiner Eltern geborgen. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis starb das Kind durch Ertrinken. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalttat gibt es nach Angaben der Ermittler nicht. Der Todeszeitpunkt dürfte weit vor Mitternacht gelegen haben, eine genaue zeitliche Eingrenzung sei jedoch nicht möglich.

Polizei räumt Fehler bei Suchmaßnahmen ein

Anzeige

Die Polizei räumte zugleich Fehler bei den Suchmaßnahmen ein. Bereits am Mittwochnachmittag hatten Einsatzkräfte das Wohnhaus und das Grundstück der Familie durchsucht.

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Entgegen früherer Angaben wurde der Pool dabei jedoch nicht abgesucht, sondern lediglich oberflächlich in Augenschein genommen. Wie es zu dieser Fehleinschätzung kam, werde nun intern aufgearbeitet.

Anzeige

Auch eine erneute Durchsuchung des Grundstücks gegen Mitternacht führte nicht zum Auffinden des Kindes. Zwar wurde der Pool dabei erstmals intensiver kontrolliert, warum das Mädchen dennoch nicht entdeckt wurde, ist nach Angaben der Polizei derzeit unklar.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass das Kind unmittelbar nach seinem Verschwinden in den Pool fiel und bereits vor Beginn der Suchmaßnahmen verstorben war. (rei)