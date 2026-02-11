mopo plus logo
Die Seebrücke in Timmendorfer Strand (Symbolbild).

Die Seebrücke in Timmendorfer Strand (Symbolbild).

  • Timmendorfer Strand

Timmendorfer Strand: Frau liegt tot neben Seebrücke – Polizei ermittelt

Eine tote Frau ist am Dienstagabend nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) entdeckt worden.

Wie die Polizei bekannt gab, gibt es über die Identität der Toten und die Todesursache bislang keine Erkenntnisse. Beides sei Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Ein Passant hatte bei einem Spaziergang den leblosen Körper an der Wasserkante der Seebrücke entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Die Frau konnte aber nur noch tot geborgen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451/220750 entgegen. (dpa)

