Eine Kuh sitzt in der Nähe von Brunsbüttel in einem Wassergraben fest. Die Feuerwehr benötigt beim Einsatz besonderes Fingerspitzengefühl.

Mit vereinten Kräften konnte die Kuh aus dem Graben gerettet werden. D.Bartsch / Westküsten-News

Eine ungewöhnliche Tierrettung beschäftigte am frühen Mittwochmorgen die Feuerwehren Brunsbüttel-Nord und Averlak. Gegen 5 Uhr wurden die rund 15 Einsatzkräfte in den Süderdonner Bauernweg alarmiert. Ein Anrufer hatte gemeldet, dass sich eine Kuh in einem etwa einen Meter tiefen Wassergraben nahe der Bahngleise befand und diesen offenbar nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bestätigte sich die Lage. Das Tier stand im Graben und war dort festgesetzt. Nach einer kurzen Lagebesprechung entschieden die Einsatzkräfte, den zuständigen Landwirt hinzuzuziehen.

Verängstigtes Tier wehrt sich gegen die Rettung

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Rund 20 Minuten später traf dieser gemeinsam mit einem Helfern und einem Traktor an der Einsatzstelle ein. Gemeinsam mit einem Feuerwehrmann versuchten die drei, der Kuh eine Seilschlinge anzulegen. Das gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Das verängstigte Tier lief immer wieder im Graben hin und her, sodass mehrere Anläufe nötig waren.

Erst nach zahlreichen Versuchen gelang es schließlich, die Schlinge sicher um den Hals der Kuh zu legen. Anschließend wurde das andere Ende des Seils an der Frontladegabel des Traktors befestigt. Mit vereinten Kräften konnte das Tier behutsam aus dem Wassergraben gezogen und anschließend zurück auf die Weide gebracht werden.

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Die Kuh blieb bei der Rettungsaktion glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet.