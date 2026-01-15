Tier-Drama im Norden: Pferd stürzt in Graben und droht zu kollabieren

Tier-Drama im Kreis Ostholstein: Ein Pferd war in einen Graben gestürzt und drohte zu kollabieren. Die Feuerwehrleute mussten sich etwas einfallen lassen.

Wie die Polizei der MOPO bestätigte, waren am frühen Mittwochabend zwei Pferde von einer Weide an der Straße Manhagenerfelde in Manhagen ausgerissen. Während die Halterin eines der Tiere einfangen konnte, blieb das andere verschwunden.

Gemeinsam mit Helfern suchte die Besitzerin das Umfeld ab. Laut einem Reporter vor Ort fand sie die 25‑jährige Stute in einem ausgebaggerten Graben. Das Pferd war dort hineingestürzt und konnte sich nicht mehr befreien.

Tier-Drama: Pferd droht nach Sturz zu kollabieren

Drei Feuerwehren und ein Tierarzt wurden zum Unglücksort gerufen. Der Veterinär wollte dem Tier ein Beruhigungsmittel verabreichen. Doch dem Reporter zufolge war das nicht möglich, da der Kreislauf der Stute zu instabil war. Die Einsatzkräfte mussten sich beeilen, da das Pferd zu kollabieren drohte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Protesten: Bekannter Zirkus schmeißt alle Tiernummern aus dem Programm

Ein Landwirt kam mit seinem Trecker zu Hilfe und richtete das auf der Seite liegende Tier mit Halteschlingen auf, die er am Frontlader befestigt hatte. Dann begannen Feuerwehrleute, die Kante des Grabens abzutragen, um der Stute das Aufsteigen zu ermöglichen. Im Stall gab es eine Untersuchung vom Tierarzt – und Entwarnung: Das Pferd hatte das Unglück gut überstanden.