Auf der A23 verliert ein Tesla-Fahrer bei einem Regen die Kontrolle. Der Wagen schleudert über beide Fahrspuren und kracht in die Leitplanken.

Auf der A23 krachte es am Montagnachmittag: Ein 28-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Tesla. Holstein-Report

Wegen unangepasster Geschwindigkeit ist am Montagnachmittag ein Autofahrer auf der A23 bei Hohenfelde verunglückt. Sein Wagen prallte zunächst gegen die Außenschutzplanke und kam anschließend auf der linken Spur zum Stehen.

Den Beamten zufolge war der 28-Jährige während eines Schauers gegen 15.40 Uhr zwischen Lägerdorf und Hohenfelde in Richtung Hamburg unterwegs. Auf der linken Spur verlor er die Kontrolle über seinen Tesla, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke.

Verkehrsunfall auf der A23 – 28-Jähriger im Krankenhaus

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Anschließend schleuderte der Wagen über beide Fahrspuren zurück und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in eine umliegende Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf unterstützte bei den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Während der Einsatzmaßnahmen konnte der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. An dem Tesla entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen entfernte den Wagen anschließend von der Unfallstelle.