Tempo 100, Crash – und ein lebender Bussard im Kühlergrill

Ein Greifvogel im Kühlergrill: Nach einem Unfall auf der A20 staunte selbst die Polizei nicht schlecht – der Bussard lebte noch.

Am Samstagmittag erfasste eine 54-jährige Lübeckerin mit ihrem Opel auf der A20 zwischen Mönkhagen (Kreis Stormarn) und dem Kreuz Lübeck bei Tempo 100 einen ausgewachsenen Bussard. Als sie anhielt und nachsah, steckte der Greifvogel im Kühlergrill – festgeklemmt, aber lebend.

Gemeinsam mit der Autobahnpolizei Bad Oldesloe und einem Vogelbeauftragten wurde ein Teil des Grills demontiert und der Bussard vorsichtig befreit. Der Vogel kam mit einer leichten Flügelverletzung davon und wurde in fachkundige Obhut gegeben. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. (apa)