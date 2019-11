Telefonausfall im Hamburger Umland: Darum waren 67 Polizeiwachen nicht erreichbar

Blackout bei Dienststellen der Polizei im Hamburger Umland: Die vergangene Woche über waren 67 Wachen in Schleswig-Holstein über alle Festnetznummern nicht beziehungsweise nur eingeschränkt erreichbar. Die MOPO weiß: Schuld war ein defekter Server in Altona.

Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Trittau, Lauenburg, Wentorf, Großhansdorf, Aumühle, Wedel, Schenefeld, Quickborn, Kaltenkirchen – nur eine Auswahl von Orten, die betroffen waren. Die Symptome: tote Leitungen, Besetztzeichen, automatische Ansagen: „Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist unbekannt.“

Ausfall bei Hamburg: Polizei über Notruf 110 erreichbar

Aber: „Alle Dienststellen waren jederzeit über den Notruf 110 erreichbar. Es ging nur um die Amtsnummern, also die, die an das Festnetz gekoppelt sind“, sagte Volker Petendorf, Sprecher von Vodafone – dem Anbieter der betroffenen Anschlüsse.

Defekter Server in Hamburg Ursache für Problem

Ursache des Problems war laut Petendorf ein defekter Server im Servicepoint Hamburg-Altona. Dort haben gleich mehrere Vodafone-Netze, die nach Schleswig-Holstein und nach Hamburg führen, ihren Ursprung. „Der Server hat nicht sauber gearbeitet. Wie ein Motor im Auto, der stottert.“ Was genau zum Defekt führte, will man seitens Vodafone nicht sagen.

Reparaturen schlugen fehl

Erstmalig aufgetreten sei das Problem am vergangenen Freitag. Am Montag waren dann 67 Wachen und weitere Geschäftskunden betroffen – Privathaushalte nicht, denn die seien an ein anderes Netz angeschlossen. „Zweimal haben wir versucht, den defekten Server zu reparieren. Ohne Erfolg“, so Petendorf.

Am Mittwoch wurde dann entschieden: ein neues Gerät muss her. „Unsere Techniker arbeiteten die ganze Nacht durch. Schon am Donnerstagabend waren alle Leitungen dann wieder frei.“

Alle Leitungen wieder frei? Polizei: „Testen das“

Stimmt das? Die zuständige Landespolizeidienststelle in Kiel wollte auf MOPO-Nachfrage am Freitagmittag noch keinen reibungsfreien Anschluss bestätigen. Auch in Anbetracht dessen, dass man bereits einmal verfrüht Entwarnung gegeben hatte. „Wir probieren das gerade Wache für Wache aus und testen das“, teilte ein Sprecher mit.