BMW brennt lichterloh auf Autobahn – Sperrung

Auf der A23 bei Elmshorn ist am Dienstag ein BMW in Flammen aufgegangen – und komplett ausgebrannt. Grund für die verheerenden Flammen: Laut Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Gegen 19 Uhr hatte der Wagen bei Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg), nahe der Anschlussstelle Horst/Elmshorn Feuer gefangen, nachdem das Auto zuvor nicht mehr richtig beschleunigen konnte. Kurze Zeit später sei schon Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen. Der Fahrer ließ sein Auto daraufhin auf dem Standstreifen ausrollen, dann bahnten sich die ersten Flammen ihren Weg.

A23: BMW brennt komplett aus – Sperrung in Richtung Norden

Die Insassen des BMW, ein Ehepaar samt Hund, konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und wurde nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop löschte den brennenden Pkw, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Wagen nahezu komplett ausbrannte. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer. Die A23 musste in Fahrtrichtung Norden für mehr als 90 Minuten gesperrt werden. (alp)