Vom eigenen Tech-Unternehmen zu Kaffee und Kuchen: „Der Wechsel war knallhart“, sagt Cedric Horstmann und lacht. Der 31-Jährige hat das Traditionscafé seiner Mutter auf Sylt übernommen – und dafür sein altes Leben in der Großstadt zurückgelassen. Die MOPO hat mit ihm gesprochen: Wie er auch junge Gäste in die „Kleine Teestube“ in Keitum lockt, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat und warum er zusätzlich eine Wohnung in Hamburg sucht.