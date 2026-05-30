Tausende Follower auf Instagram: Warum dieser „Busfluencer“ viral geht

Yasser Kadhim flieht vor dem Krieg im Irak und wird Busfahrer in Flensburg. Quasi über Nacht gehen seine Videos in den sozialen Medien viral. Was er zeigt und warum er seinen Job so gerne macht.

Es ist ein ganz normaler Morgen für Yasser Kadhim. Doch das ändert sich mit dem Griff zum Handy. Der 32-Jährige öffnet Instagram und traut seinen Augen nicht: „Ich habe am Tag vorher ein Video gepostet, das über Nacht einfach eine halbe Million Aufrufe bekommen hat. Ich dachte so: ‚Hey, was läuft da?‘“, sagt er.

Der Inhalt? Eigentlich alles andere als spektakulär. Der Ausschnitt zeigt einfach Ausschnitte aus seinem Arbeitsalltag als Busfahrer. Das ist nun gut drei Monate her. Und seine Fangemeinde bei TikTok, Instagram und YouTube wächst und wächst und wächst.

Der Sprung ins kalte Wasser – und ein echtes Naturtalent

Dabei sieht Yassers Lebensplanung mal ganz anders aus. 2015 flieht er vor dem Krieg aus dem Irak nach Deutschland. „Bagdad war zerstört, es gab keine Schulen, keine Arbeit, keine Lebensmittel mehr“, sagt er. „Wenn man die Chance hat, woanders ein besseres Leben zu finden, dann nutzt man die.“

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In Flensburg beginnt er erst einmal eine Weiterbildung als Fliesenleger, merkt aber schnell, dass ihm dort die Abwechslung fehlt. Da sein Bruder bereits Busfahrer ist, schnuppert Yasser für eine Woche in ein Praktikum rein – und ist sofort fasziniert. Nach der Theorieprüfung geht es direkt an die Praxis. An seine allererste Fahrstunde erinnert er sich noch gut: „Ich war nervös und hatte Angst. Aber als ich rausgefahren bin, hatte ich sofort das richtige Gefühl für das Lenkrad.“

Sein Fahrlehrer ist so verblüfft, dass er ihn fragt, ob er heimlich schon im Irak Busse gesteuert habe. „Ich hatte das vom Praktikum einfach im Kopf abgespeichert, weil ich den Kollegen eben gut zugeschaut hatte.“

Die Faszination der 19-Meter-Maschine

Seit mittlerweile zwei Jahren ist Yasser nun Busfahrer bei der Autokraft. „Wir fahren die Landstrecken“, sagt er. Für ihn: ein Traumjob. „Dieses Gefühl, du fährst dieses große Fahrzeug. Unbeschreiblich. Ein junger Mensch wie ich bewegt dann einen Gelenkbus mit vier Türen, das sind fast 19 Meter! Das ist ein Gefühl, das kann ich gar nicht richtig beschreiben. Das weiß man erst, wenn man hier sitzt.“

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Seine Reichweite nutzt Yasser aber auch, um den Alltag für sich und seine Kollegen zu erleichtern – etwa beim Thema Pünktlichkeit. Wenn Fahrgäste erst beim Einstieg minutenlang auf dem Handy nach dem Ticket suchen, kostet das wertvolle Zeit. „Wenn das an jeder Haltestelle passiert, gibt es eine Verspätung. Die Leute realisieren das oft gar nicht.“ Auch das Thema Müll spricht er in seinen Videos an: „Ich drücke oft ein Auge zu bei Essen und Trinken. Einige wischen dann ihre Finger an den Sitzen ab und lassen ihren Müll liegen. Die sollten daran denken, dass danach andere Menschen dort sitzen möchten.“

Busfluencer aus Flensburg bleibt vorerst Busfahrer

Liebt seinen Job als Busfahrer: Yasser Kadhim. MARIE GLOE Liebt seinen Job als Busfahrer: Yasser Kadhim.

Seine Videos interessieren. Aus dem Impuls, den Leuten einfach zu zeigen, „wie Busfahren eigentlich funktioniert“, wird ein riesiger Hype: 24.000 Follower auf Tiktok, fast 13.000 auf Instagram. Vor allem Schulkinder feiern ihren Busfahrer. „Wenn ich zur Schule fahre, kommen sie alle für ein Foto zu mir. Das macht richtig Spaß.“ Sogar beim Wocheneinkauf im Supermarkt wird er mittlerweile nach Selfies gefragt: „Im ersten Moment muss ich das selbst erst mal checken. Ich kenne diese Personen ja nicht, aber sie kennen mich. Das ist manchmal ein komisches Gefühl.“

Ob er irgendwann seinen Busfahrerjob gegen eine Social-Media-Karriere ersetzt? „Das kann ich jetzt noch nicht sagen“, so Yasser. „Erst einmal bleibe ich natürlich Busfahrer.“ (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)