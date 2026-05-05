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Parkhaus Flensburg Auto

Eingestaubt in einer der hintersten Ecken: Wer hat diesen Peugeot im Parkhaus Speicherlinie abgestellt? Foto: Sebastian Iwersen

  • Flensburg

paidTausende Euro Gebühren: Auto vergammelt seit fast einem Jahr in Parkhaus

Ein besonderer Fall eines offenbar zahlungsunwilligen Langzeitparkers beschäftigt die Betreiber des Parkhauses „Große Straße“ in Flensburg. Ein abgemeldeter, blauer Peugeot steht dort seit fast einem Jahr. Der Besitzer wurde zwar ermittelt – rührt sich aber nicht.

Dutzende Autos fahren jeden Tag in das Parkhaus „Große Straße“, das am Rande der Fußgängerzone in der Speicherlinie zwischen dem Süderhofenden und der Fußgängerzone liegt. Die allermeisten dieser Autos bleiben dort nur vorübergehend abgestellt und rollen, nachdem die Besitzer die Parkgebühren von zwei Euro pro Stunde (oder 12 Euro für einen ganzen Tag) bezahlt haben, wieder durch die Schranke ans Tageslicht.

Auto steht mindestens seit Juni 2025 im Parkhaus

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