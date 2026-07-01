Streit auf Sylt: Im Zentrum steht nicht nur die Zukunft der Ferienunterkünfte, sondern auch die Frage, welches Wirtschaftsmodell Sylt langfristig tragen soll. (Archivbild) picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil

Die Diskussion um die strategische Ausrichtung der Inselwirtschaft und den Umgang mit Ferienunterkünften verschärft sich. Nach scharfer Kritik der Initiative „Merret reicht’s“ (MR) an Ole König, dem Vorsitzenden der Sylter Unternehmer (SU), schlägt der Wirtschaftsverband nun mit deutlichen Worten zurück. Im Kern stehen sich zwei grundlegend verschiedene Visionen für die Zukunft der Insel gegenüber. Ein ideologischer Streit und die Frage: Wer hat hier die Deutungshoheit?

Die Initiative „Merret reicht’s“ kritisiert die Haltung des Unternehmerchefs Ole König – insbesondere seine Forderung in einem Podcast, im Kampf gegen den wirtschaftlichen Abschwung „jedes Bett mit Mann und Maus verteidigen“ zu wollen.

Tourismus auf Sylt: Verbreitet Unternehmerchef falsche Kausalkette?

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Auslöser des Streits ist der Beschluss des Bauausschusses, touristische Kellernutzung im Westerländer B-Plan 28 zu verbieten. Nach Ansicht der Initiative verbreite König hierzu eine falsche Kausalkette, die von weniger Betten über weniger Gäste und Einnahmen direkt in eine Haushaltskrise führe. Dies könne er jedoch mit Zahlen nicht belegen.

Der wahre Grund für den Rückgang der Gewerbesteuer liege vielmehr beim lahmenden Immobiliengeschäft nach der Zinswende. Da König selbst in dieser Branche sein Geld verdiene, betreffe der Rückgang sein eigenes Geschäftsmodell und treffe ihn „persönlich an der empfindlichsten Stelle. Auf dem Konto.“

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Zudem wirft die Initiative dem Unternehmerchef vor, eine gefährliche Drohkulisse aufzubauen, indem er jeden Kindergartenplatz sowie die Unterstützung für die AWO, das KLM oder die Sölring Foriining an jedes einzelne Gästebett kette. Dies sei ein durchschaubarer Versuch, die ureigenen Interessen der Immobilien- und Vermietungsbranche zu einer Überlebensfrage für das gesamte insulare Kultur- und Sozialleben aufzuwerten. König verwechsle hierbei die Bilanz seiner Klientel mit dem Wohl der Allgemeinheit. Zudem wirft MR ihm vor, Kritiker herablassend zu behandeln und diese wahlweise als „‚dogmatisch-ideologisch‘ verloren“ oder mit Verweis auf das biologische Alter („Ü70“) ins Abseits zu stellen.

Die Gegendarstellung der Sylter Unternehmer

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Der Vorstand der Sylter Unternehmer weist die Darstellung von „Merret reicht’s“ in einem offenen Brief als eine „Aneinanderreihung von Falschbehauptungen und Verleumdungen“ zurück. Man bedauere ausdrücklich, dass die Initiative „persönliche Diskreditierung anstelle sachlicher Auseinandersetzung vorzieht“.

Wer hat die Deutungshoheit?

Der Wirtschaftsverband betont seine eigene tiefe Verankerung auf der Insel und beansprucht für sich die Deutungshoheit. Als Verein mit 630 Mitgliedern vertrete man Tausende Mitarbeiter. Der Vorstand stehe „mit Namen in der Öffentlichkeit“ und werde alle zwei Jahre „demokratisch legitimiert durch Wahlen“. Im Gegensatz dazu besitze „Merret reicht’s“ keine demokratische Legitimation und schieße stattdessen aus der Anonymität heraus bei Facebook, ohne Ross und Reiter zu nennen.

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Auch den Vorwurf der reinen Eigeninteressen lässt der Verband nicht gelten. Es sei die Pflicht von Unternehmenslenkern, die Gehälter der Mitarbeiter zu bezahlen und getätigte Investitionen zu sichern. Gleichzeitig drehen die Unternehmer den Spieß um und werfen den Protagonisten von MR Doppelmoral vor: Zur Ehrlichkeit gehöre dazu, heißt es im offenen Brief, dass die Spitzen der Initiative wie Susanne Matthiessen, Birte Wieda und Silke von Bremen und ihr direktes Umfeld selbst „von Millionenvermögen profitieren, die mit dem Tourismus und dem Verkauf von Immobilien an Investoren gemacht wurden“.

SU will auch Dauerwohnraum

Der SU stellt klar, dass er sich ebenfalls für „nachhaltig gesicherten und attraktiven Dauerwohnraum“ einsetze. Konkret befürworte der Verband, dass „in jedem Haus eine Dauerwohnung festgeschrieben wird“ und die Tourismussteuern zweckgebunden für den Wohnungsbau verwendet werden.

Nicht mehr Betten, aber auch nicht weniger

Der eindimensionale Ruf von MR nach weniger Ferienwohnungen und mehr Dauerwohnraum halte jedoch keiner betriebs- und volkswirtschaftlichen Betrachtung stand. Da die Inselwirtschaft fast ausschließlich vom Tourismus als Leitökonomie abhänge, gebe es einen direkten Zusammenhang zwischen Wirtschaftsleistung und Arbeitsplätzen.

Der Verband stellt klar, dass man nicht mehr Betten fordere, sich jedoch weniger nicht leisten könne. Um kommunale Verpflichtungen und Investitionen in die Infrastruktur überhaupt darstellen zu können, müsse die Wirtschaftskraft gesteigert werden, was durch Investitionen in Qualität oder Saisonverlängerung geschehen könne. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)