Die Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt bleibt Sorgenkind: Der zweigleisige Ausbau zwischen Niebüll und Sylt, der Verspätungen auf der unzuverlässigen Marschbahn beenden sollte, droht sich nach neuen Plänen des Bundes auf 2045 zu verschieben. Schon heute ist die Strecke bei der Pünktlichkeit Schlusslicht in Schleswig-Holstein, ab 2028 drohen wegen zahlreicher Brücken- und Gleisarbeiten monatelange Vollsperrungen. Was die Folgen für Reisende sind.





