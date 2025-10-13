mopo plus logo
Zwei Züge stehen am Bahnhof.

Die Züge der Marschbahn in Klanxbüll umringt von Pendlern: Die Bahnstrecke nach Sylt ist und bleibt ein Sorgenkind. Foto: Michael Staudt/grafikfoto.de

  • Sylt

paidMilliardenpläne für marode Bahnstrecke nach Sylt – jahrelange Sperrungen drohen

Die Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt bleibt Sorgenkind: Der zweigleisige Ausbau zwischen Niebüll und Sylt, der Verspätungen auf der unzuverlässigen Marschbahn beenden sollte, droht sich nach neuen Plänen des Bundes auf 2045 zu verschieben. Schon heute ist die Strecke bei der Pünktlichkeit Schlusslicht in Schleswig-Holstein, ab 2028 drohen wegen zahlreicher Brücken- und Gleisarbeiten monatelange Vollsperrungen. Was die Folgen für Reisende sind.


