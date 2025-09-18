Gute Nachrichten für alle Sylt-Pendler

Eine defekte Weiche hat am Mittwoch den Bahnverkehr von und nach Sylt ins Stocken gebracht. Nun läuft es laut Bahn wieder auf der Strecke.

Der Zugverkehr von und nach Sylt läuft nach der Weichenstörung am Mittwoch seit Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen nach Angaben der Deutschen Bahn wieder regulär. „Die Reparaturen an der Weiche konnten gestern Abend abgeschlossen werden“, sagte ein Bahnsprecher am Morgen.

Die Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland hatte am Mittwoch größere Behinderungen im Bahnverkehr zwischen dem Festland und der Nordseeinsel verursacht. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss war der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen worden. (dpa/mp)