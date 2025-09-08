Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will wichtige Schienenbauprojekte in Schleswig-Holstein auf 2045 oder noch später verschieben. Betroffen ist allen voran der zweigleisige Ausbau der Marschbahn zwischen Niebüll, Klanxbüll und Sylt. Aber auch einige weitere wichtige Projekte sollen vorerst auf Eis gelegt werden. Das erzürnt einen Minister besonders.



Der drastische Aufschub geht aus einem Gutachten hervor, mit dem Schnieder seine Schienenbauprojekte sortiert und diejenigen vorzieht, die für den „Deutschlandtakt“ zur bundesweiten Verbesserung der Zugverbindungen besonders wichtig sind. Das Gutachten hat er gerade den Ländern und der Branche präsentieren lassen.







