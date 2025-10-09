Bei Surf-Event auf Sylt: Zelt aufgeschnitten – 20.000-Euro-Klamotten weg

Ein Ladeninhaber auf Sylt bietet seine Stücke auf dem „Windsurf World Cup“ in Westerland an. Unbekannte Diebe schneiden nachts die Zeltwand auf und flüchten unentdeckt mit ihrer Beute.

Aus einem Ausstellungszelt auf dem „Windsurf World Cup“ auf Sylt ist teils teure Kleidung gestohlen worden. In der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte demnach die Zeltwand an der Promenade von Westerland aufgeschnitten, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg der Deutschen Presse-Agentur.

Wohl teure Kleidung im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Zuvor hatte der shz-Verlag darüber berichtet. Der Betreiber eines Bekleidungsgeschäftes in Westerland, der seine Stücke während des Sportevents in dem Zelt angeboten hatte, schätzt den Schaden laut dem Bericht allein im Einkauf auf 20.000 Euro. Gestohlen wurden demnach Kaschmir-Kleidungsstücke, Surfkleidung, Kapuzenpullover, Softshelljacken, hochwertige Skikleidung und zahlreiche Taschen auf Rollen.

Bei der Schadenssumme handelt es sich laut Polizei um eine Schätzung des Inhabers, nicht der Polizei. Die genaue Schadenssumme werde sich demnach erst nach der Zählung durch den Inhaber feststellen lassen. Die Kriminalpolizei Sylt hat die Ermittlungen übernommen. (dpa/mp)