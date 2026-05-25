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Fischkutter im Hafen von Schlüttsiel, am Horizont Hallig Oland im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Fischkutter im Hafen von Schlüttsiel, am Horizont Hallig Oland im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Foto: picture alliance / imageBROKER | Wolfgang Diederich

paid„Können wieder von vorn anfangen“: So schlimm ist die Lage der Nordsee-Häfen

Nordfriesland lebt von den Häfen. Sowohl für die Inseln und Halligen als auch für das Festland hat der Schiffsverkehr eine immense Bedeutung. Doch an vielen Orten ist der Zustand der Anlegestellen verheerend.

Nordfriesland ist maßgeblich geprägt durch die Nordsee. Ob auf dem Festland, den Inseln oder Halligen, überall spielt das Meer eine bestimmende Rolle. Vor allem für den Tourismus und die Wirtschaft haben daher auch die Häfen der Region eine zentrale und teilweise lebenswichtige Bedeutung. Aber der Zustand der Häfen ist besorgniserregend. In vielen Orten stehen dringende Sanierungen an oder sind im Gange. Vor allem für die Halligen sowie Föhr und Amrum sind das die einzigen Möglichkeiten, mit dem Festland in Verbindung zu bleiben.

Häfen in Nordfriesland müssen saniert werden

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