Im Norden

SUV überschlägt sich – BMW alarmiert automatisch Retter

Umgestürztes Auto auf der Straße, Trümmer liegen herum, Rettungskräfte im Hintergrund.
Der BMW riss eine Gartenmauer aus der Verankerung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Schwerer Unfall in Wohltorf: BMW X3 überschlägt sich und landet auf dem Dach.

Bei einem Unfall in Wohltorf hat sich am frühen Mittwochmorgen ein BMW überschlagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Rettungskräfte wurden gegen 4.30 Uhr informiert – per E-Call, bei dem das Auto automatisch den Unfall meldete. Die Fahrerin des weißen X3 hatte in der Straße Haidrath in Richtung Aumühle die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. 

Im Norden: Fahrerin in Klinik

Das Auto überschlug sich, landete halb auf dem Gehweg liegend auf dem Dach und riss noch einen Metallzaun mit. Die Fahrerin kam vorsorglich in ein Klinik, wurde den Polizeiangaben nach aber nur leicht verletzt.

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Zur Unfallursache lagen am frühen Mittwochmorgen noch keine Erkenntnisse vor. Der Hergang wird untersucht.

Die Straße Haidrath war zwischenzeitlich gesperrt. Gegen 6.40 Uhr war der Wagen abgeschleppt und die Strecke ist wieder freigegeben. (nf)

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