SUV kracht gegen Parkhaus-Geländer und bleibt meterhoch hängen

Schock am Designer Outlet Neumünster: Ein Mercedes hat am Samstagabend dort das Geländer eines Parkhauses durchbrochen – und blieb mit einem Vorderrad meterhoch in der Luft hängen.

Die Polizei wurde gegen 19 Uhr alarmiert: Nach ersten Erkenntnissen war der SUV kurz zuvor in der zweiten Etage eines Parkhauses am Designer Outlet Center Neumünster gegen das Geländer geprallt. Dabei wurde die Absperrung durchbrochen, das linke Vorderrad ragte anschließend frei über den Abgrund.

Abschleppdienst barg den Mercedes

In einer ersten Meldung bestand zunächst die Sorge, dass das Auto abstürzen könnte, wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle sagte. Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch glücklicherweise nicht. Verletzte gab es nicht.

Warum es zu dem Unfall kam, ist auch am Sonntagmorgen noch unklar. Ein Abschleppdienst barg den stark beschädigten Mercedes. (mwi)