Suche nach SUP-Paddlerin weiterhin ohne Erfolg

Eine Frau wird seit Dienstag im Mözener See bei Bad Segeberg vermisst. Taucher und technisches Gerät sind im Einsatz. Doch die Suche bleibt erfolglos.

Einsatzkräfte haben weiter erfolglos nach einer vermissten Frau im Mözener See gesucht. Das sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag in Bad Segeberg. Die Frau soll am Dienstag von einem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) ins Wasser gerutscht sein und wurde als vermisst gemeldet.

Der Mözener See liegt wenige Kilometer südwestlich von Bad Segeberg. Er ist rund 1,2 Quadratkilometer groß und bis zu 8,2 Meter tief.

Es gibt drei Badestellen in den angrenzenden Gemeinden Mözen, Kükels und Wittenborn. Der See gehört der Fischereigenossenschaft Mözener See. (dpa)