Seit Mittwochvormittag wird im Kreis Plön eine Dreijährige vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit Mittwoch gegen 12.30 Uhr wird die drei Jahre alte Bella S. aus Preetz vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt in ihrem Zuhause gesehen – dieses hat sie in unbekannte Richtung verlassen.

Wie die Polizei mitteilte, ist das Mädchen dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Obwohl die Suchmaßnahmen noch laufen, bittet die Polizei daher schon jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Kreis Plön: Dreijährige von Zuhause verschwunden

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Das Mädchen hat schwarze Haare und trägt einen oben gebundenen Zopf. Außerdem trägt es ein schwarzes Oberteil mit Schleifen, eine beigefarbene Hose mit Schleifen und pinkfarbene Crocs.

Wer Bella gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich per Notruf 110 bei der Polizei zu melden. (mp)