Spaziergänger sind bei einer Sturmflut und Wellen an der Nordsee am Strand von Westerland auf der Nordseeinsel Sylt unterwegs. (Archivbild) Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Sturmflut an der Nordsee erwartet

An der deutschen Nordseeküste wird eine Sturmflut erwartet. Für die Nacht auf den Freitag rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die ostfriesische Küste und das Wesergebiet mit einem Pegelstand von etwa 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Für die nordfriesische Küste und das Elbegebiet erwarte man sogar einen Stand von 1,5 bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es sowohl an der Küste in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein immer wieder zu einzelnen und schweren Sturmböen. In Wilhelmshaven rät die Feuerwehr Autofahrern die Parkplätze am und um den Hafen zu meiden, bis die Wetterlage sich wieder entspannt. (dpa)

