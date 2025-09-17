Sturm stoppt Volksfest im Norden

Statt feierlichem Start mussten die Dithmarscher Kohltage wegen Unwetter kurzfristig verschoben werden. Der traditionelle Kohlanschnitt findet nun später statt.

Unwetter stoppt den geplanten Kohlanschnitt

Das Wetter hat den Auftakt der traditionellen Dithmarscher Kohltage verhindert. „Aufgrund der aktuellen Unwetterlage muss der für heute geplante Kohlanschnitt leider ausfallen“, teilten die Veranstalter am Vormittag mit. Die Auftaktveranstaltung in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll nun am Mittwoch nachgeholt werden.

Zwei „Kohlelfen“ halten bei der Eröffnung der Dithmarscher Kohltage 20023 nach dem traditionellen Kohlanschnitt einen Kohlkopf in der Hand. (Archivbild) picture alliance/dpa | Axel Heimken Zwei „Kohlelfen“ halten bei der Eröffnung der Dithmarscher Kohltage 20023 nach dem traditionellen Kohlanschnitt einen Kohlkopf in der Hand. (Archivbild)

Dithmarscher Kohltage seit 1986 Tradition im Norden

Dithmarschen gilt nach Angaben der Veranstalter als das größte geschlossene Kohlanbaugebiet Europas. Auf mehr als 3000 Hektar Anbaufläche wachsen jährlich etwa 90 Millionen Kohlköpfe. Die Kohltage werden seit 1986 gefeiert. (dpa/mp)