A7: Stundenlang Stau – er zog sich bis nach Hamburg

Autofahrer auf der A7 brauchten am Dienstag starke Nerven: Wegen Bauarbeiten bei Quickborn staute sich der Verkehr in Richtung Norden über Stunden bis nach Hamburg zurück. Inzwischen sind zwei Fahrstreifen wieder freigegeben – die Arbeiten sollen bald abgeschlossen sein.

Bereits seit den frühen Morgenstunden kam es auf Höhe Quickborn in Fahrtrichtung Norden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Grund dafür war eine Reparatur an der Mittelleitplanke, weshalb die Fahrbahn zeitweise nur einspurig befahrbar war. Inzwischen, so die Autobahnpolizei, sind wieder zwei Spuren geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren: A7 vorm Elbtunnel ausgebaut – doch jetzt gibt’s noch viel mehr Stau!

Der Stau reichte bis auf das Hamburger Stadtgebiet zurück. Nachdem am späten Nachmittag zunächst zwei Spuren freigegeben wurden, entspannte sich die Lage. Am frühen Abend hatte sich der Stau nach Abschluss der Arbeiten schließlich ganz aufgelöst.