Im Kreis Pinneberg suchte die Feuerwehr stundenlang nach einer Schlange. Dann ging es auf einmal nicht mehr um das Reptil, sondern um Vater und Sohn.

In Halstenbek im Kreis Pinneberg ist keine Giftschlange unterwegs. Das teilten Polizei und Feuerwehr nach einem größeren Einsatz in der Gemeinde mit. Bei dem Foto, das eine mutmaßlich giftige Kobra im Bereich einer Baumschule zeigt, handelt es sich um eine Fälschung. Ein Jugendlicher soll das Fake-Bild mit KI erstellt haben, um seinen Vater zu erschrecken.

Mutmaßliche Giftkobra im Kreis Pinneberg fotografiert

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Zunächst hieß es, dass Baumschulmitarbeiter das Tier gegen 9.15 Uhr in einem Graben an der Straße Am Redder gesichtet und später die Feuerwehr alarmiert hatten. Ein Schlangenexperte von der Feuerwehr Hamburg schaute sich daraufhin das Bild an, das die Augenzeugen von dem Reptil gemacht hatten. Da der Experte nicht ausschließen konnte, dass es sich womöglich um eine giftige Kobra handelt, zog die Feuerwehr mehr Kräfte zusammen und begann damit, den Bereich abzusuchen.

Feuerwehr sucht mit Drohnen nach Kobra

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Der Experte hatte den Einsatzkräften auch mitgeteilt, dass es Kobras gebe, die ihr Gift aus 2 Metern Entfernung auf ihre Beute spritzen können. Die Feuerwehr setzte daher bei der Kobra-Suche auf Drohnen – unter anderem von der Feuerwehr Quickborn.

Gegen Mittag dann die Entwarnung: Eine giftige Kobra gibt es in Halstenbek nicht. Stattdessen rücken nun Vater und Sohn in den Fokus der Ermittler. Sie wurden noch vor Ort von der Polizei vernommen.

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Nina-Warnung für Halstenbek

Anwohner und Passanten waren am Vormittag gebeten worden, die Absperrung von Feuerwehr und Polizei zu respektieren und den Bereich nicht zu betreten. Die Leitstelle West hatte sogar eine entsprechende Nina-Warnung veröffentlicht. Diese war gegen 13.40 Uhr wieder zurückgenommen worden. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)