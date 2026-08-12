Tödliche Strahlung und weiträumige Evakuierung: Eine Studie beschreibt, welche gravierenden Folgen ein Angriff mit Sprengstoff-Drohnen auf das Zwischenlager in Brokdorf haben könnte.

Der Anschlagsversuch mit einer Semtex-Drohne, die in Leipzig nach neuen Erkenntnissen gegen ein geparktes ukrainisches Frachtflugzeug prallte, aber nicht explodierte, ist eine neue Stufe der Eskalation im hybriden Krieg gegen Deutschland. Politik und Sicherheitsexperten müssen sich fragen, welche weiteren Ziele Russland ins Visier nehmen könnte.

Für Schleswig-Holstein bedeutet das, sein Augenmerk nicht allein auf kritische Infrastruktur zu richten, sondern auch auf die Zwischenlager für Atommüll – denn mit dem Drohnenangriff auf die Schutzhülle des zerstörten Reaktors von Tschernobyl im Februar 2025 hat Putin bewiesen, dass er auch vor eigentlich undenkbaren Attacken nicht zurückschreckt.

Eine aktuelle Studie zeigt, welche Folgen ein Angriff mit Sprengstoff-Drohnen auf das Zwischenlager in Brokdorf und die dort gelagerten Castoren haben könnte.

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Evakuierung in einem Radius von zwölf Kilometern

Es ist die erste Analyse dieser Art. Im Genehmigungsverfahren für alle deutschen Zwischenlager wurde bislang allein der gezielte Absturz eines Verkehrsflugzeuges und das Abfeuern panzerbrechender Waffen betrachtet.

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Diplom-Physikerin Oda Becker, eine der Autorinnen der Studie, sagt: „Laut meinen Berechnungen hätten Drohnenangriffe die gravierendsten Auswirkungen.“ Menschen in einer Entfernung von bis zu 800 Metern wären demnach einer tödlichen Strahlendosis ausgesetzt.

Noch in acht Kilometern Entfernung zum Zwischenlager müsste die Bevölkerung mit akuten Strahlenfolgen rechnen. Eine Evakuierung würde bis in eine Entfernung von fast zwölf Kilometern notwendig sein, eine langfristige Umsiedlung der Menschen bis in eine Entfernung von etwa sieben Kilometern. Die Landwirtschaft wäre bis weit über 20 Kilometer Entfernung massiv betroffen, Felder müssten abgeerntet und die Ernte vernichtet werden.

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Dicker Stahlbeton schützt die Castor-Behälter

Fakt ist: Das Zwischenlager Brokdorf ist gut gesichert. Mit einer Wandstärke von etwa 1,20 Metern Stahlbeton und einer Deckenstärke von 1,30 Metern, ebenfalls aus Stahlbeton, ist es robuster als die süddeutschen Zwischenlager. In Arbeit sind zudem vorgelagerte zehn Meter hohe Schutzwände, parallel zu den Längsseiten.

Die Autorinnen bemühen daher ein mehrstufiges Angriffsszenario, bei dem möglicherweise auch „Schwarm-Formationen“ mit dem Ziel eingesetzt würden, die Luftverteidigung zu überfordern.

Drohnen müssten in Wellen angreifen

Ihr Szenario geht davon aus, dass eine Drohne zunächst ein Loch in das Gebäude sprengen könnte. Beide Autorinnen räumen aber ein, dass „die verhältnismäßig dicken Mauern des Zwischenlagers eine erhebliche Menge an Sprengstoff erfordern würden, um ein Loch zu erzeugen“. Daher dürfte es relativ klein sein.

Gleichwohl könnten Drohnen dann von außen auf die in der Halle gelagerten Behälter schießen. Tatsächlich bewies der norwegische Rüstungskonzern Nammo bereits im November 2021, dass sich eine leichte Panzerabwehrwaffe von handelsüblichen Multicoptern abfeuern lässt. Vergleichbare Bilder gibt es aus der Ukraine.

„Eventuell würde auch eine oder mehrere Drohnen in das Gebäude fliegen“, heißt es dann. Diese könnten einerseits mit Sprengstoff und andererseits mit Brandbeschleunigern beladen sein. „Was zu Beginn des Ukraine-Krieges noch Science-Fiction war, ist heute Realität“, sagt Autorin Prof. Dr. Jutta Weber zum Einsatz entsprechend bestückter Minidrohnen.

Schwerwiegende Folgen nur bei bestimmtem Szenario

Zu den in der Studie beschriebenen schwerwiegenden Folgen kommt es aber nur, wenn einer der Castoren in der Halle durch Drohnen aufgesprengt wird und dann auch noch brennt.

Das geben die Autorinnen offen zu: „Allerdings wird unterstellt, dass der Behälter zweifach getroffen wird. Da bei einem zweiten Treffer bereits zerstäubtes Material aus dem bereits vorhandenen Loch freigesetzt wird, wird angenommen, dass sich die Freisetzungsmenge um den Faktor 2,5 erhöht. Zusätzlich wird unterstellt, dass die aus Zircaloy bestehenden Hüllrohre der Brennelemente teilweise in Brand geraten.“

Ministerium in Kiel: Schutz wird angepasst

Aber wie realistisch ist das in der Studie skizzierte, komplexe Angriffsszenario überhaupt mit Blick auf eine mögliche Umsetzbarkeit? Dazu will das zuständige Ministerium für Energiewende in Kiel keine Angaben machen. Sprecher Jonas Hippel betont aber mit Blick auf die Drohnengefahr: „Für die Anforderungen an den Schutz der Standorte existiert ein umfangreiches Regelwerk, das kontinuierlich weiterentwickelt und an den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik angepasst wird.“

Aus sicherheitsrelevanten Gründen könnten aber zu konkreten Sicherheitsvorkehrungen an den ehemaligen Atomkraftwerksstandorten in Schleswig-Holstein keine Auskünfte erteilt werden.

Wegen Defiziten: Brunsbüttel hat nur noch eine Duldung

Im Zwischenlager in Brokdorf stehen 83 Castoren, 76 vom Typ „V/19“ mit abgebrannten Brennelementen aus dem benachbarten, stillgelegten Kraftwerk. Und sieben vom Typ „HAW28M“, gefüllt mit hochradioaktiven Glaskokillen aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield.

Weitere Zwischenlager gibt es auf dem Gelände der Kraftwerke Krümmel in Geesthacht (42 Castor-Behälter) und Brunsbüttel (20). Alle sind baugleich. In Brunsbüttel stehen die Castoren nur noch mit einer Duldung. Es gibt keine gültige Betriebsgenehmigung mehr, da Gerichte nach der Klage eines Anwohners Defizite bei der Sicherheitsbewertung sahen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)