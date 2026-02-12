Stromausfall legt Tausende Haushalte, Betriebe und Busse lahm

Aufregung in Lübeck: Große Teile des Stadtteils Vorwerk sitzen seit Donnerstagnachmittag im Dunkeln. Ursache ist eine Störung in einem Umspannwerk. Auch Fernwärmekunden, Betriebe und sogar der Busverkehr sind betroffen.

Gegen 17.30 Uhr fiel der Strom aus. Grund ist eine Störung im Umspannwerk in der Weichselstraße, wie die Feuewehr mitteilt. Zur Ursache gibt es bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse. Wie lange der Ausfall andauern wird, ist derzeit unklar. Verletzte gibt es nach ersten Angaben nicht.

Störung im Umspannwerk: Haushalte, Betriebe und Busse betroffen

Von dem Stromausfall sind rund 5600 private Haushalte betroffen. Darüber hinaus trifft es auch Fernwärmekunden sowie mehrere Betriebe. Unter anderem sind der Betriebshof der Stadtwerke Lübeck Mobil, die Diakonie Nord-Nordost sowie die Blockheizkraftwerke in der Posener Straße und am Ratekauer Weg betroffen.

Auch der Busverkehr leidet unter den Folgen: Elektrobusse können derzeit nicht geladen werden, es kommt zu Einschränkungen.

Feuerwehr warnt und informiert

Die Feuerwehr Lübeck hat eine Warnmeldung über das Modulare Warnsystem (MoWaS) herausgegeben. Zudem ist ein Lautsprecherfahrzeug im betroffenen Gebiet unterwegs, um Anwohner zu informieren. Für dringende Fälle wurde ein Notfallinformationspunkt bei der Freiwilligen Feuerwehr Vorwerk in der Vorwerker Straße 64a eingerichtet.

Die Behörden bitten darum, den Notruf nur in echten Notfällen zu wählen, da es zu einem erhöhten Anrufaufkommen kommen kann.

Das sollten Betroffene jetzt beachten

Die Einsatzkräfte rufen die Anwohner dazu auf, Ruhe zu bewahren. Aufzüge sollten während des Stromausfalls nicht benutzt werden. Um Schäden bei der Wiederversorgung zu vermeiden, empfiehlt es sich, elektrische Geräte vorsorglich auszuschalten. Kühl- und Gefrierschränke sollten möglichst geschlossen bleiben, damit die Kälte nicht entweicht.

Außerdem raten die Behörden, Taschenlampen statt Kerzen zu verwenden, um Brandgefahren zu vermeiden. Der Stromverbrauch über Akkus und Batterien sollte auf das Nötigste reduziert werden. (idv)