Stromausfall bei strengem Frost: Tausende im Norden stundenlang ohne Strom

Bis zu 10.000 Menschen waren am Abend von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Der wahrscheinliche Auslöser ist gefunden, die Arbeiten laufen.

In Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) ist am Abend bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt großflächig der Strom ausgefallen – mehrere Tausend Menschen waren betroffen. Bis zum späten Abend konnte die Versorgung weiter Teile des Stadtgebiets wieder hergestellt werden, teilten die Stadtwerke mit. Dazu zählten unter anderem die Ortsteile Rettin und Pelzerhaken sowie einzelne Bereiche der Kernstadt.

Stromausfall im Norden: Das ist der wahrscheinliche Auslöser

„Die Stadtwerke Neustadt in Holstein arbeiten mit Hochdruck an einer Wiederherstellung der Stromversorgung“, hieß es. Ein Unternehmenssprecher hatte dem NDR am frühen Abend gesagt, es seien etwa 8.000 bis 10.000 Menschen betroffen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liege dem Stromausfall sehr wahrscheinlich eine technische Ursache zugrunde. Die Westseite der Stadt war den Angaben zufolge zu keiner Zeit von dem Stromausfall betroffen. Bürgermeister Mirko Spiekermann (parteilos) geht dem Bericht zufolge von einem Fehler im Umspannwerk in Roge aus. Es sei ein Krisenstab einberufen worden, an einer Notunterkunft werde gearbeitet. (dpa/mp)