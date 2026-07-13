Auf einem Trekker-Anhänger in Großenaspe stehen 20 Strohballen in Flammen. Die Feuerwehr steht vor einem schweren Einsatz.

In Großenaspe löscht die Feuerwehr einen Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Daniel Friederichs

In Großenaspe im Kreis Seegeberg ist es am Montagabend zu einem Großeinsatz gekommen: Mehrere Strohballen standen in Flammen.

Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr in Großenaspe zu einem Großeinsatz aus. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Straße Höpen ist ein Feuer ausgebrochen.

Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer auf einem Anhhänger ausgebrochen, der mit 20 Rundballen Stroh beladen war. Der Anhänger wurde demnach von einem Trekker gezogen.

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Schwerer Löscheinsatz der Feuerwehr

Verletzt wurde durch das Feuer nach Angaben der Feuerwehr niemand, auch das angrenzende Gebäude wurde nicht beschädigt.

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Die Feuerwehr ist mit drei Löschzügen und unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, ist bisland unklar. Der Einsatz wird noch einige Stunden andauern, so die Feuerwehr. (kla)



