Die Polizei sichert Spuren am Tatort in Kaltenkirchen.Die Polizei sichert Spuren am Tatort in Kaltenkirchen.

Die Polizei sichert Spuren am Tatort in Kaltenkirchen. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

  • Kaltenkirchen

Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Opfer schwer verletzt ins Krankenhaus

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) eskalierte in der Nacht zu Samstag ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Einer von ihnen musste wegen schwerer Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2.30 Uhr gingen mehrere Jugendliche in der Nähe einer Sportsbar in der Schützenstraße aufeinander los, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Ob es bereits Festnahmen im Zusammenhang mit dem Streit gab und warum dieser derart eskalierte, steht aktuell noch nicht fest. (zc)

