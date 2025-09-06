Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: Opfer schwer verletzt ins Krankenhaus

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) eskalierte in der Nacht zu Samstag ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen. Einer von ihnen musste wegen schwerer Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 2.30 Uhr gingen mehrere Jugendliche in der Nähe einer Sportsbar in der Schützenstraße aufeinander los, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Einer der Beteiligten wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Situation ist ernst“: Stadtteil kämpft um Ärzte – und wird im Stich gelassen

Ob es bereits Festnahmen im Zusammenhang mit dem Streit gab und warum dieser derart eskalierte, steht aktuell noch nicht fest. (zc)