Streit auf Aldi-Parkplatz eskaliert: Mann schießt Kontrahenten mit Schrot ins Gesicht

In Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es am Samstag zu einer schweren Gewalttat gekommen. Zwei Männer waren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Streit geraten. Einer von den beiden zog daraufhin eine Schrotwaffe und schoss seinem Gegner ins Gesicht.

Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Aldi-Markts an der Dorfstraße. Dort waren zwei Männer (34 und 37 Jahre) in einen Streit geraten. Nach MOPO-Informationen waren beide schon länger zerstritten.

Schuss aus Schrotwaffe: schwere Gesichtsverletzungen

Plötzlich soll der 34-Jährige eine mit Schrot geladene Kurzwaffe gezogen und dem 37-Jährige ins Gesicht geschossen haben. Obwohl der Mann schwere Gesichtsverletzungen erlitt, flüchtete er und suchte erst am Sonntagabend eine Klinik auf.

Klinik-Mitarbeiter verständigten dann die Polizei. Im Verlauf der eingeleiteten Ermittlungen wurde der mutmaßliche Schütze vorläufig festgenommen. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (0461) 4840.