Die Punks planen auf der Insel Sylt ihr Protestcamp aufzuschlagen. Ein Gericht hat dem zugestimmt, doch der Kreis Nordfriesland hält dagegen.

Auf der Tinnumer Festwiese schlugen die Punks bereits in den vergangenen Jahren ihre Zelte auf. Nun beschäftigt das Protestcamp erneut die Gerichte. Georg Supanz

Der Streit um das Protestcamp der Punks der „Aktion Sylt“ spitzt sich weiter zu. Vorerst dürfen sich die Punks auf der Insel niederlassen. Doch der Kreis Nordfriesland gibt sich mit der Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht zufrieden – und zieht vor die nächste Instanz.

Der Streit um das geplante Protestcamp der Punks auf Sylt ist noch nicht beendet. Zwar darf die Gruppe nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Schleswig am Sonntag wie geplant mit dem Aufbau ihres Camps auf der Tinnumer Festwiese beginnen – doch der Kreis Nordfriesland will die Entscheidung nicht hinnehmen und legt jetzt Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein.

Gericht hat für die Punks entschieden

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Das Verwaltungsgericht Schleswig war im Eilverfahren zu einer anderen Einschätzung gekommen als der Kreis Nordfriesland und machte den Weg für die Punks frei. Nach der vorläufigen Bewertung der Richter handelt es sich bei dem Protestcamp um eine Versammlung. Ausschlaggebend sei, dass die Teilnehmer dort gemeinsam ihre politischen Ansichten öffentlich zum Ausdruck bringen wollen.

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Damit geht der juristische Konflikt um das Punk-Camp in die nächste Runde. Der Kreis hält weiterhin an seiner Auffassung fest, dass es sich bei dem mehrwöchigen Camp nicht um eine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes handelt. „Der Kreis ist inhaltlich immer noch nicht davon überzeugt, dass das Camp unter dem Schutz des Grundgesetzes steht“, erklärt Hans Martin Slopianka, Pressesprecher des Kreises Nordfriesland.

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Punks kommen wie geplant nach Sylt

Für die Punks hat die erneute Beschwerde des Kreises zunächst keine Auswirkungen. Sie dürfen ihre Zelte wie geplant bis auf Weiteres aufschlagen. Gleichzeitig teilte der Kreis mit, man wolle der „Aktion Sylt“ die notwendigen Auflagen übermitteln, die während des Protestcamps einzuhalten sind. Nach Angaben der Kreisverwaltung entsprechen diese den Regelungen aus dem vergangenen Jahr.

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Wie es nun weitergeht

Sollte das Oberverwaltungsgericht die Beschwerde des Kreises zurückweisen, kann das Protestcamp wie geplant bis zum 16. August stattfinden. Gibt das Oberverwaltungsgericht der Beschwerde des Kreises dagegen statt, müssten die Punks das Camp unverzüglich räumen.

Doch selbst dann wäre der Rechtsstreit noch nicht endgültig entschieden. Erst in einem späteren Hauptsacheverfahren wird abschließend geklärt, ob das Protestcamp rechtlich tatsächlich als Versammlung einzustufen ist. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)