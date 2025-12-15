Streit um Parkplatz eskaliert völlig – Mann bewusstlos geschlagen

Ein Streit um einen Parkplatz ist am Samstag in Ahrensburg völlig eskaliert. Ein Mitarbeiter eines Lieferservices wurde dabei von mehreren Unbekannten so heftig verprügelt, dass er bewusstlos zusammenbrach und ins Krankenhaus musste.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 18.20 Uhr in der Manhagener Allee zunächst zu einem Streit, weil ein Parkplatz blockiert war, der Fahrzeugen eines Lieferservices vorbehalten ist. Als ein Mitarbeiter den mutmaßlichen Falschparker darauf ansprach, entwickelte sich aus der verbalen Auseinandersetzung ein Handgemenge.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Im weiteren Verlauf sollen mehrere Personen hinzugekommen sein, die sich mit dem Falschparker solidarisierten und gemeinsam auf den Mitarbeiter losgingen.

Als die Polizei ankam, lag der Mann bewusstlos am Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnhaus in Hamburg brennt: Eine Person stirbt in den Flammen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04102) 8090 entgegen. (mp)