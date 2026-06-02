Eine geplante Gebühr für Surfbretter und SUPs an der Ostsee sorgt im Kreis Plön für massiven Ärger. Bereits 2025 entschied die Gemeindevertretung, die Erhebung der Kurabgabe anzupassen. Nach Protesten und Unterschriftenlisten reagiert der Bürgermeister – und stoppt die Regel vorerst.

Das ging deutlich nach hinten los: In der Gemeinde Blekendorf sorgte ein Schreiben von Bürgermeister Holger Schöning (SPD) Ende April für massiven Unmut. Er wies Vermieter darauf hin, dass die Gemeinde für Surfbretter und SUP-Boards, die mit an den Strand genommen werden, fünf Euro pro Tag erheben will. Alternativ könnten sie einen Saisonplatz für 50 Euro anmieten. Eine Ankündigung, die ausgerechnet den Ortsteil Sehlendorf trifft, der für seinen weitläufigen Strand und die großen Campingplätze direkt vor der Küste bekannt ist – und wo aufgebrachte Initiatoren bereits eine Unterschriftensammlung gegen die Pläne gestartet haben.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. „Ich finde solche Abzocke mehr als daneben. Demnächst werden wohl noch Gebühren für eigene Strandliegen und Decken erhoben“, schrieb eine Frau auf Facebook. „Der helle Wahnsinn!“, äußerte ein weiterer Nutzer. Eine Frau ging noch weiter: „Da würde man mich nie wieder sehen.“