Ein Streit über die Fahrweise eskaliert dermaßen, dass sich ein Autofahrer bewaffnet und zuschlägt.

Bei einem Streit im Landkreis Cloppenburg ist ein Mann durch Schläge mit einer Metallstange verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei sind ein 36-Jähriger und ein 62-Jähriger am Freitagabend mit ihren Autos auf einen Parkplatz bei der Bundesstraße 72 in der Gemeinde Saterland gefahren, um eine Meinungsverschiedenheit zu klären. Der 62-Jährige sei nicht mit der Fahrweise des 36-Jährigen einverstanden gewesen.

62-Jähriger schlug 36-Jährigen mit einer Metallstange

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Bei dem Streit zwischen den zwei Männern habe der Ältere dem Jüngeren zweimal mit einer Metallstange gegen den Kopf geschlagen. Welche Verletzungen der Mann erlitt, sei derzeit noch unklar.

Gegen den 62-Jährigen sei nicht nur ein Strafverfahren eingeleitet worden, es werde auch geprüft, ob er sich charakterlich dafür eigne, einen Führerschein zu haben und am Straßenverkehr teilzunehmen. (dpa/mp)