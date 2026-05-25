Dorf-Streit eskaliert: Siebenfacher Vater soll berüchtigten Nachbarn getötet haben

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung im schleswig-holsteinischen Högel ermittelt die Polizei gegen einen 44-jährigen Vater von sieben Kindern. Das Opfer (40) galt im Ort als schwierig – die genauen Hintergründe sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich laut der „Bild“ am 1. Mai nach dem Richtfest für das sanierte Schwimmbad der Gemeinde. Im Anschluss soll es zwischen den zwei Männern zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein, der schließlich eskalierte.

Im weiteren Verlauf soll der 40-Jährige seinen Kontrahenten unter anderem mit einem Grill mit glühenden Kohlen angegriffen haben. In der folgenden Auseinandersetzung soll der 44-Jährige den Mann dann gewürgt haben, schreibt die „Bild“. Der 40-Jährige musste reanimiert werden und starb später im Krankenhaus. Der Familienvater erlitt selbst Brandverletzungen.

Spezialeinsatzkommando soll schon mal beim Opfer gewesen sein

Mehrere Anwohner beschreiben das Opfer als aggressiv und unberechenbar und berichten von häufigen Polizeieinsätzen in der Vergangenheit. Auch von einem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos wird im Dorf berichtet.

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Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Der 44-Jährige ist derzeit nicht in Untersuchungshaft, da keine Haftgründe vorliegen. Die Ermittlungen dauern an.