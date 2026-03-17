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Bordesholm

Einsatzkräfte am Tatort in Bordesholm. Foto: NEWS5 / Fabian Höfig

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Streit eskaliert: Mann schießt mit Armbrust – Opfer schwer verletzt

Im Landkreis Rendsburg-Eckernförde ist am Montagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert. Einer von ihnen setzte dabei eine ungewöhnliche, aber sehr gefährliche Waffe ein.

Bei der Auseinandersetzung in Bordesholm ist ein 73-Jähriger von einem jüngeren Mann mit mittelalterlichen Methoden schwer verletzt worden. Die beiden sollen laut einem Polizeisprecher zuvor gestritten haben. Als der Streit dann eskalierte, zog der Jüngere – ein 37-Jähriger – eine Armbrust und schoss auf den anderen Mann. Eine Angehörige, die bei dem Streit mit im Haus gewesen sein soll, wählte den Notruf.

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Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige konnte von der Polizei gestellt und festgenommen werden. Auch die Armbrust konnte man bei ihm sicherstellen, so ein Polizeisprecher. (dpa)

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