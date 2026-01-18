28-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt – Suche nach Täter läuft

Mehrere Menschen geraten am frühen Sonntagmorgen in Norderstedt aneinander. Einer der Beteiligten sticht mit einem Messer zu.

Bei einer Auseinandersetzung in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 28-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe nicht. Ein Tatverdächtiger sei bekannt, aber noch nicht gefunden worden. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen in einem Hostel im Stadtteil Friedrichsgabe, das nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Ob der Verletzte ein Geflüchteter ist, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Zuvor hatten Zeitungen des SHZ-Verlags über die Tat berichtet. (dpa/mp)