Streit auf Radweg eskaliert: Senior mehrfach attackiert – und in den Graben gestoßen

Brutaler Angriff in Kappeln (Kreis Schleswig-Holstein): Nach einem Streit auf einem Fahrradweg wurde ein 79-Jähriger von einem Unbekannten mehrfach attackiert und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Radweg entlang der Nordstraße, in Höhe der Kleingärten gegenüber der Einmündung Mehlbydiek. Ein 79-Jähriger war dort mit einem gemieteten E-Bike unterwegs und machte zwei Fußgänger mit der Klingel auf sich aufmerksam, um passieren zu können.

Daraufhin entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf soll ein bislang unbekannter Mann den Senior mit beiden Händen in einen Straßengraben gestoßen haben. Der 79-Jährige stürzte mitsamt Fahrrad und zog sich Schürfwunden zu.

Als der Mann die Polizei rufen wollte, riss ihm der Angreifer das Handy aus der Hand und warf es zu Boden. Anschließend soll er sein Opfer erneut in den Graben gestoßen und bedroht haben. Der Senior erlitt Verletzungen an Bein und Arm, zudem entstand Schaden am E-Bike.

Der Täter wird als etwa 60 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und vollschlank beschrieben. Er hat oben eine Glatze, ansonsten dunkelblondes Haar, einen Schnauzbart und trug eine Sonnenbrille. Sein Auftreten soll sehr aggressiv gewesen sein. Begleitet wurde er von einer etwa 1,65 Meter großen, sehr schlanken Frau mit hagerem Gesicht und dunkelblonden, halblangen, zotteligen Haaren. Sie soll mehrfach versucht haben, den Mann zu beruhigen und sich entschuldigt haben.

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Beide entfernten sich anschließend vermutlich über das angrenzende Kleingartengelände. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.