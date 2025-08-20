Streit bei McDonald’s: Plötzlich holt ein Mann eine Kettensäge aus dem Auto

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein Streit zwischen zwei Männern in der Nacht zu Mittwoch eskaliert. Dabei griff einer der Beteiligten sogar zur Kettensäge.

Laut Polizeiangaben waren Beamte auf den Parkplatz einer McDonald’s-Filiale in der Straße Am Brookhafen gerufen worden, wo mehrere Personen aneinandergeraten waren. Dabei wurde es zwischen zwei Männern (24 und 36 Jahre) besonders brutal: Der 36-Jährige schlug mit einer Eisenstange auf seinen Kontrahenten ein.

Mann bedroht Kontrahenten mit laufender Kettensäge

Anschließend lief der Schläger zu seinem Fahrzeug, holte eine Kettensäge heraus, schaltete sie ein und bedrohte damit die Anwesenden. Kurz darauf flüchtete er in seinem Wagen, konnte aber später von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden.