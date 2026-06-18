Streich geht gründlich schief: Wasserbombe verletzt Seniorin bei Cabrio-Fahrt

Eine Cabriofahrerin wurde in Ahrensburg von einer Wasserbombe am Kopf getroffen und am Auge verletzt. Die Polizei prüft, ob ein Katapult im Spiel war.

Wasserbomben: meist ein harmloser Spaß. picture alliance / Shotshop | Photology2000

Eine Cabriofahrerin ist in Ahrensburg (Kreis Stormarn) mit einer Wasserbombe beworfen und verletzt worden.

Die 78-Jährige sei am Samstagnachmittag mit offenem Verdeck am Wagen unterwegs gewesen, als sie von einem wassergefüllten Luftballon am Kopf getroffen worden sein soll, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wasserbombe geworfen: Frau am Auge verletzt

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Es ist demnach nicht auszuschließen, dass der oder die unbekannte Tatverdächtige die Wasserbombe möglicherweise mit einer Art Katapult abgeschossen hat.

Die Frau erlitt den Angaben zufolge eine Augenverletzung und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. (dpa)