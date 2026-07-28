Für den perfekten Familienausflug in den Sommerferien müssen Sie nicht weit fahren. Entdecken Sie fünf geniale Ausflugsziele in Dänemark, die von der deutschen Grenze aus in weniger als einer Stunde erreichbar sind.

Gerade jetzt in den Sommerferien bietet sich das nahe gelegene Dänemark gut für einen Tagestrip oder sogar einen Kurzurlaub an, auch wenn man von Nordfriesland aus nicht lange unterwegs sein möchte. Welche Ausflugsziele innerhalb von nur einer Stunde hinter der Grenze erreichbar sind und wie auch Kinder dabei voll auf ihre Kosten kommen können:

Ribe: Dänemarks älteste Stadt erkunden

Nur etwa 45 Minuten von der Grenze entfernt liegt Ribe, die älteste Stadt Dänemarks. Ribe bietet mit ihrem mittelalterlichen Charme, gepflasterten Straßen und gut erhaltenen Fachwerkhäusern Spannung für Jung und Alt. Ein Highlight ist der Dom zu Ribe, der über der Stadt thront und einen guten Ausblick über die Umgebung bietet. Besonders für Kinder kann auch der Besuch im Wikingermuseum ein Erlebnis sein, das man nicht so schnell vergisst.

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Die Kathedrale von Ribe ist mit den Jahren immer weiter gewachsen. Ihre bunt gemischte Bauweise macht sie bekannt. (Archivbild) picture alliance / dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

Tondern: Musikfestival lockt Besucher an

Die Stadt Tønder, zu Deutsch Tondern, liegt nur wenige Kilometer hinter der Grenze und besticht mit idyllischer Atmosphäre und dänischem Charme. Die Altstadt lädt mit kleinen inhabergeführten Läden zum Bummeln ein, während das Museum spannende Einblicke in die Geschichte und Kunst Dänemarks bietet. Ein besonderes Highlight ist das jährliche Tønder Musikfestival, das Besucher aus aller Welt anzieht und dieses Jahr zwischen dem 26. und 29. August stattfindet.

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Wer dazu noch Lust auf einen malerischen Spaziergang hat, findet im nahe gelegenen Møgeltønder genau, was er braucht. Die Hauptstraße des Dorfes, die Slotsgade, ist gesäumt von reetgedeckten Häusern und führt direkt zum Schloss Schackenborg: ein Spaziergang wie eine Reise in die Vergangenheit.

Rømø: Naturparadies hinter der Grenze

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Die Insel Rømø ist von der deutschen Grenze aus in etwa einer Stunde zu erreichen und ein Paradies für Naturliebhaber. Bekannt ist Rømø vor allem für seinen breiten Sandstrand, der zu den größten Nordeuropas zählt. Hier können Besucher entspannen, Drachen steigen lassen oder mit dem Auto direkt bis ans Wasser fahren. Die Insel bietet auch Rad- und Wanderwege, die durch die beeindruckende Dünenlandschaft führen. Wer Sylt liebt, aber auch mal etwas Neues ausprobieren möchte, ist hier genau richtig.

Der Strand der dänischen Insel Rømø ist eine Reise wert. picture alliance / nordphoto GmbH | nordphoto GmbH / Kokenge

Legoland Billund: Spaß für kleine und große Fans

Klar, Freizeitparks ähneln sich. Doch im Ausland macht vieles noch einmal mehr Spaß. Das Legoland Billund ist weltweit das erste seiner Art und gehört zu den beliebtesten Freizeitparks im Land der Klemmbausteine. Der berühmte Freizeitpark liegt etwa eine Stunde von der deutschen Grenze entfernt und ist ein Paradies für kleine und große Lego-Fans. Neben beeindruckenden Bauwerken gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte und Shows, die vor allem für kleine Gäste unvergesslich sein können.

Das Legoland in Billund ist der erste und bekannteste Freizeitpark seiner Art. picture alliance / Ritzau Scanpix | Bo Amstrup

Sønderborg: Moderne Architektur und leckeres Eis

Sønderborg, etwa 45 Minuten von Flensburg entfernt, liegt idyllisch an der Flensburger Förde und ist von historischen Sehenswürdigkeiten und moderner Architektur geprägt. Die Stadt ist bekannt für das imposante Schloss Sønderborg. Sønderborg verbindet den Charme einer historischen Küstenstadt mit lebendigem Stadtleben. Die Hafenpromenade lädt zu Spaziergängen mit original dänischem Eis ein, während das nahe gelegene Alsion, ein Kultur- und Wissenschaftszentrum, innovative Architektur und vielfältige Veranstaltungen bietet. Sønderborg ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Natur. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)