Stoppschild missachtet: Drei Verletzte nach schwerem Crash

Schwerer Stoppschild-Unfall bei Hasenkrug im Kreis Segeberg am Dienstagnachmittag: Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden.

Gegen 15.15 Uhr befuhr ein Autofahrer mit seinem Peugeot die Dorfstraße aus Richtung Hasenkrug. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete der Mann an der mit Stoppschildern gekennzeichneten Kreuzung zur Brokstedter Straße die Vorfahrt zweier Insassen eines VW. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und landeten im Grünstreifen.

Da alle drei Unfallbeteiligten verletzt in ihren Autos festsaßen, rückten die umliegenden Feuerwehren mit einem Großaufgebot von etwa 60 Helfern zur technischen Hilfeleistung an die Unfallstelle aus. Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Auto befreit werden.

Stoppschild-Unfall: Hubschrauber eingesetzt

Die Freiwillige Feuerwehr Hasenkrug öffnete hierfür das Dach des Wagens, damit der Patient schonend aus seinem Unfallwagen befreit werden konnte. Auch eine Insassin aus dem VW musste durch die Einsatzkräfte patientenschonend gerettet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Brokstedt übergab sie über den Kofferraum an den Rettungsdienst. Nach Angaben des Rettungsdienstes wurde der Mann aus dem Peugeot schwer, die beiden Insassen aus dem VW mittelschwer verletzt. In Lebensgefahr befindet sich nach aktuellem Stand aber niemand. Der Peugeot-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Die Straße wurde für längere Zeit gesperrt.