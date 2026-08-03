Fünf Tage, 80 Kilometer: Ministerpräsident Günther geht auf Wanderschaft und lädt Bürger dazu ein. Warum er durch Schleswig-Holstein wandert und welche Etappen geplant sind.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU, l), Stephanie Fahnemann, Geschäftsführung Naturpark Holsteinische Schweiz, und Mira Radünzel, Bürgermeisterin von Plön, sprechen vor der Niolaikirche in Plön zu Beginn einer Wanderung durch die sechs Naturparks des Landes. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Schleswig-Holstein feiert am 23. August seinen 80. Geburtstag. Kurz vorher möchte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in mehreren Tagesetappen insgesamt 80 Kilometer durch Naturparks im nördlichsten Bundesland wandern.

Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ihn auf der Strecke zu begleiten. „Steigen Sie ein, wo Sie möchten und laufen Sie mit, so weit Sie mögen: die gesamte Tour, einen Tag oder einen kleineren Abschnitt”, sagte der Ministerpräsident.

Schleswig-Holstein: Der erste Marsch startete in Plön

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Am Morgen brach er mit rund 100 Teilnehmern zum ersten Marsch in Plön auf. Der Weg führt durch den Naturpark Holsteinische Schweiz vom Großen Plöner See durch hügelige Landschaft zu einem Zwischenhalt am Fährhaus Niederkleveez am Dieksee bis nach Eutin.

Die weiteren Etappen gehen durch die Naturparks Lauenburgische Seen (Dienstag), Aukrug (Mittwoch) und Westensee (10. August). Den Abschluss bildet eine Wanderung an der Schlei und in den Hüttener Bergen am 11. August. (dpa/mp)