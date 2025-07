Unfall auf der A7: Autofahrer kracht gegen Wand und wird auf Maisfeld geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 in Großenaspe (Kreis Segeberg) ist ein BMW in einem Maisfeld zum Stehen gekommen. Der Mann am Steuer hatte aber großes Glück.

Laut Polizei war er am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Cabrio verlor. Ursache war offenbar eine Wasserpfütze auf dem Asphalt.

Stau auf der A7 nach Unfall

Mit dem Wagen knallte er zunächst gegen eine Betonschutzwand, raste über einen Grünstreifen am Fahrbahnrand und wurde weiter über das Maisfeld geschleudert. Ein Bild aus der Vogelperspektive zeigt deutlich die Schneise, die der Mann hinter sich ließ.

Während Polizisten die A7 sperrten, kümmerten sich Sanitäter um den Fahrer, der glücklicherweise unverletzt blieb. Er kam nur vorsorglich in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Durch die Sperrung kam es zu einem größeren Stau, Fahrzeuge reihten sich über mehrere Kilometer nach Hamburg zurück. Erst gegen 15 Uhr konnten alle Spuren wieder freigegeben werden, zuvor hatte die Polizei Autofahrer einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren lassen. Der BMW soll noch im Laufe des Tages abgeschleppt werden. (dg)